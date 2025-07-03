Korkunç Kaza! Otomobil, Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde yaşanan feci trafik kazasında iki kişi yaralandı. Y.G. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.G. ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA