Korkunç Kaza! Otomobil, Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş-Onikişubat ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Korkunç Kaza! Otomobil, Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde yaşanan feci trafik kazasında iki kişi yaralandı. Y.G. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.G. ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Korkunç Kaza! Otomobil, Halk Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Edirne'de Korku Dolu Anlar: Motosiklet Kamyona ÇarptıEdirne'de Korku Dolu Anlar: Motosiklet Kamyona ÇarptıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor? Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor?
Eti Lokum Gibi Yapan Basit Yöntem! Yumuşacık Olacak Eti Lokum Gibi Yapan Basit Yöntem! Yumuşacık Olacak
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı