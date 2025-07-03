Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altında

Türkiye yangınlarla mücadele ederken Gaziantep'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

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Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altında
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı. Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesindeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

150 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü.

Kaynak: AA

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