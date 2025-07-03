Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sakarya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 40 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu yetiştiriciliğine büyük darbe vurdu.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, B.K. (35) isimli şahsın evine ve aracına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 40 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 9 metre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA