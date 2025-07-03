Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda binlerce yıllık geçmişe sahip eserler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.G.G. (54) isimli şahsın evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan baskında 2 bin 525 sikke, 1.585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni parça, 3 minyatür heykel ve 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA