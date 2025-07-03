Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 binden fazla tarihi eser bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda binlerce yıllık geçmişe sahip eserler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.G.G. (54) isimli şahsın evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı.

Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon - Resim : 1

Yapılan baskında 2 bin 525 sikke, 1.585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni parça, 3 minyatür heykel ve 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Tarihi eser Operasyon
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor? Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor?
41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı 41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı
Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi
Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı