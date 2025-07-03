Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi

Sakarya'daki bir oto tamircide dehşete düşüren anlar yaşandı. 2 kişi bir kişiyi yumruk, tekme ve levyeyle dakikalarca darp etti.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir oto tamircide skandal bir olay yaşandı. E.C. isimli vatandaş, anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen kişiler tarafından levye ile darp edildi.

Dün sabah 05.00 sıralarında Sakarya’daki Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana gelen olayda, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı.

Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi - Resim : 1

E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile darp edildi. Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.C.'nin şikayeti sonrası polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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