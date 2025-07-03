41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı
Mersin'de ekipler firarilere geçit vermiyor. "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., saklandığı kızının evinde kıskıvrak yakalandı.
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın izini sürdü. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, firarinin kızının evinde gizlendiği tespit edildi.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
M.A.'nın uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçtığı, farklı adreslerde gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: DHA