41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı

Mersin'de ekipler firarilere geçit vermiyor. "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., saklandığı kızının evinde kıskıvrak yakalandı.

41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçlarından aranan ve hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın izini sürdü. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, firarinin kızının evinde gizlendiği tespit edildi.

41 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Kızının Evinde Yakalandı - Resim : 1

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

M.A.'nın uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçtığı, farklı adreslerde gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Sivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi YakalandıSivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Mersin
Muğla'da Korkunç Kaza: Genç Kadın Savruldu Muğla'da Korkunç Kaza: Genç Kadın Savruldu
Eti Lokum Gibi Yapan Basit Yöntem! Yumuşacık Olacak Eti Lokum Gibi Yapan Basit Yöntem! Yumuşacık Olacak
Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi Oto Tamircide Levyeli Dehşet! Saniye Saniye Kaydedildi
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı