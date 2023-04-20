5 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

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5 il için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl uyarıldı.

Açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yağış anında dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Adıyaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı( çamur şeklinde yağış vb.) dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Rüzgarların güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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