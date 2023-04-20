Ramazan Bayramı tatili öncesi 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu!

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın arifesinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna takıldı.

100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı güzergahtaki trafik kontrol noktalarında da denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştiriyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde de narkotik köpekleri ile de araçlarda arama yapılıyor.

ANKARA-SAMSUN D200 KARAYOLUNDA YOĞUNLUĞUN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Araç trafiğinin akıcı olduğu Ankara-Samsun D200 Karayolunda yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolunda ise trafik akışının normal olduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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