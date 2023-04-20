Erzincan ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı açıklandı

Erzincan ve ilçelerinde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu.

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Erzincan ve ilçelerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı açıklandı

Erzincan'da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde 169 bin 594 seçmen, 968 sandıkta oy kullanacak.

Erzincan ve bağlı ilçelerin sandık ve seçmen sayıları da şöyle:

- Merkez: 386 sandıkta 114 bin 938 seçmen,

- Refahiye ilçesinde 130 sandıkta 8 bin 970 seçmen,

- Kemah ilçesinde 83 sandıkta 5 bin 404 seçmen,

- İliç ilçesinde 68 sandıkta 6 bin 826 seçmen,

- Kemaliye ilçesinde 71 sandıkta 3 bin 690 seçmen,

- Tercan ilçesinde 104 sandıkta 11 bin 360 seçmen,

- Üzümlü ilçesinde 57 sandıkta 10 bin 368 seçmen,

- Çayırlı ilçesinde 55 sandıkta 6 bin 278 seçmen,

- Otlukbeli ilçesinde 14 sandıkta bin 760 seçmen.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Seçim 2023
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