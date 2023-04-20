Mersin'de kapkaç zanlıları önce kameraya sonra polise yakalandı!

Mersin'de sokakta yürüyen genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçan 2 şüpheli, kameralar tarafından tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Mersin merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta tek başına yürüyen genç kızın ardından koşarak yaklaşan şüpheli bir kişi, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 150'ye yakın kamera kaydının inceleyen ekipler, kapkaç olaylarını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini ve olay sonrasında elektrikli bisiklet kullanarak ara sokaklardan kaçtıklarını tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan incelemelerde kısa sürede şüphelilerin kimlik ve adreslerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Ç. ve M.S. isimli zanlıları, çaldıkları cep telefonu ile birlikte ele geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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