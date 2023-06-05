Meteoroloji’den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji, 5 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılldı.

Meteoroloji’den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun’un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun’un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."

Etiketler
Meteoroloji
Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı
Gerçek Gündem gündeme getirmişti: Eskişehir'in ardından İzmir; Diyanet'in hedefinde okullar var Eskişehir'in ardından İzmir; Diyanet'in hedefinde okullar var
ÇOK OKUNANLAR
Murat Karayalçın, 'asıl tartışılması gereken konu' diyerek açıkladı: Örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve adayları belirlemek olmalı Karayalçın, 'asıl tartışılması gereken' diyerek açıkladı: Örgütün birincil görevi...
Erdoğan davet etti: Yasaklanan cemaatler saraydaki resmi törene katıldı Yasaklanan cemaatler saraydaki resmi törene katıldı
Kurban Bayramı öncesi en düşük kurbanlık fiyatları açıklandı Kurban Bayramı öncesi en düşük kurbanlık fiyatları açıklandı
Meteoroloji’den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji’den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Şimşek-Yılmaz ikilisi neler yapacak? İşte Kabinenin ilk 100 gününde yaşanacaklar İşte Kabinenin ilk 100 gününde yaşanacaklar