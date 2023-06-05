Meteoroloji’den 16 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun’un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun’un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor."