Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA