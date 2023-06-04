Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı
Isparta Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü. Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA