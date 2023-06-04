Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı

Isparta Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü. Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Isparta'da bir düğün evinde balkon çöktü: 9 kişi yaralandı

Isparta'da bir düğün evinde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aliköy'de düğün töreni dolayısıyla kalabalığın olduğu bir evde, 3 metre yüksekliğindeki balkon çöktü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

 

Kaynak: AA

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