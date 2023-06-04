Gerçek Gündem gündeme getirmişti: Eskişehir'in ardından İzmir; Diyanet'in hedefinde okullar var

AKP'nin eğitim sistemindeki politikaları kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Şimdi de büyük kentlerdeki okullara imam atanmaya başlandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan, Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullara imamlar gönderilmeye başlamasının ardından İzmir’de "manevi danışmanlık" hizmeti adı altında 842 okula imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atandı.

Eğitim Sen Şube Başkanı Alkan'ın Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'ye, “Bunun devamı gelirse farklı bir noktaya gelinir. Anaokulundaki çocuk, imamın söylediklerini nasıl anlasın?” açıklamasında bulunmuştu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2023 tarihli yazısında şu ifadeler yer alıyor: “Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla Eskişehir İl Merkezi ve ilçelere bağlı tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur'an kurslarında uygulanacak şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan Eğitimde İş Birliği Protokolü 27/04/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 2017 yılında uygulamaya konan yönetmelikle imam hatip mezunlarının ilkokul, ortaokul ve liselerde “manevi danışmanlık” adı altında hizmet vermesinin önünü açılmıştı.

MEB ile Müftülük arasında yapılan protokollerle, İzmir genelinde bulunan 2 bin 496 okulun 3’te 1’inde görevlendirme yapıldı. Okullara gönderilen yazıda, “öğrencilerin millî, mânevî, ahlâkî, insânî, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak” amacıyla “manevi danışmanlık” protokolünün imzalandığı ifade edildi.