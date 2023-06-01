Valilik onayı ile Eskişehir’deki okullara imamlar gönderilmeye başlandı: ‘Anaokulundaki çocuk imamın söylediklerinden ne anlasın?’

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan, imzalanan protokol kapsamında tüm okullara imamlar gönderilmeye başlandı. Eğitim Sen Şube Başkanı Alkan, “Bunun devamı gelirse farklı bir noktaya gelinir. Anaokulundaki çocuk, imamın söylediklerini nasıl anlasın?” diye konuştu.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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Valilik onayı ile Eskişehir’deki okullara imamlar gönderilmeye başlandı: ‘Anaokulundaki çocuk imamın söylediklerinden ne anlasın?’

GERÇEK GÜNDEM - Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan, Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullara imamlar gönderilmeye başladı. Eğitim Sen Şube Başkanı Alkan, “Bunun devamı gelirse farklı bir noktaya gelinir. Anaokulundaki çocuk, imamın söylediklerini nasıl anlasın?” diye konuştu.

Eskişehir Valiliği onayı ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan, Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullara imamlar gitmeye başladı.

Valilik onayı ile Eskişehir’deki okullara imamlar gönderilmeye başlandı: ‘Anaokulundaki çocuk imamın söylediklerinden ne anlasın?’ - Resim : 1

Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, söz konusu işbirliğini “İmamlar okullarda öğrencilere ‘manevi değerler’ adı altında konferans verecekler, ders anlatacaklar. Nitekim bugün bir lisemize gelindi. Bu insanların pedagojik anlamda bilgileri yok. Özellikle inanç özgürlüğünü zedeleyecek söylemlere sahipler. Bunun devamı gelirse farklı bir noktaya gelinir. Eskişehir’in bunu kaldırması mümkün değil. Anaokulundaki çocuk, imamın söylediklerini nasıl anlasın? Cennet, cennet, başı açık, kapalı bu tip kavramlar okullara niye girsin?”

Alkan, protokolün kapsamının da muğlak olduğunu ifade ederek “İnanç özgürlüğünü zedeleyen söylemler ile kutuplaşma okullara inmektedir. Bu protokole imza atan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, pedagojiden anlamayan kişileri nasıl okullara göndermektedir? Öğrencilerimizi kutuplaşmaya alet etmeyelim” sözlerini kullandı.

TÜM LİSE, ORTAOKUL, İLKOKUL, ANAOKULLARA İMAM

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23 Mayıs 2023 tarihli yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla Eskişehir İl Merkezi ve ilçelere bağlı tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur'an kurslarında uygulanacak şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan Eğitimde İş Birliği Protokolü 27/04/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla; tüm cami ve Kur'an kurslarında uygulanacak programların İl Müftülüğü koordinesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Valilik onayı ile Eskişehir’deki okullara imamlar gönderilmeye başlandı: ‘Anaokulundaki çocuk imamın söylediklerinden ne anlasın?’ - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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