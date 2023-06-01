Cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye hapis cezası

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü olan cezaevindeki babasına uyuşturucu götürmek isterken yakalanan oğluna verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası onandı.

Cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye hapis cezası

Kahramanmaraş'ta hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen M.B, Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Hükümlü babasını 6 Ağustos 2019'da ziyaret için gittiği cezaevinde yapılan üst aramasında iç çamaşırında 1,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen T.B. (37) hakkında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, 1 Haziran 2021'de verdiği kararda uyuşturucunun sentetik olması ve cezaevine sokulmak isterken yakalanması nedeniyle tutuklu sanık T.B'yi 2 defa artırım uygulayarak "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "İnfaz kurumuna yasak eşya sokma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

"KENDİM KULLANIYORUM" DEDİ KANINDA UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

İnfaz koruma memurlarının tanık olarak beyanlarının yer aldığı kararın gerekçesinde, sanığın savunmasında uyuşturucuyu babasına verme niyetinin olmadığı, "kendisinin kullanacağı ve cezaevine giderken çıkarmayı unuttuğu" yönündeki ifadelerinin, yapılan tetkikler sonucu kanında uyuşturucu kullanmadığına ilişkin hazırlanan rapor göz önünde bulundurulduğunda, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Kararı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, 27 Ekim 2021 verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünü isabetli buldu.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosyaya bakan Yargıtay 10. Ceza Dairesi, yerel ve istinaf mahkemelerince verilen kararların yerinde olduğuna hükmederek cezayı onadı.

Kaynak: AA

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