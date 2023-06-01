Diyarbakırlı gençlerin sınav yerleri il dışında gösterildi: Sezgin Tanrıkulu'ndan ÖSYM'ye çağrı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 17-18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Diyarbakırlı gençlerin sınav için hiç tercih etmedikleri illere yönlendirilmelerine tepki gösterdi.

Tanrıkulu, “Diyarbakır’dan birçok öğrenci beni aradı. Hiç tercih etmemelerine rağmen, Diyarbakır dışındaki illerde sınava girecekleri kendilerine bildirilmiş. Bu kabul edilemez. Diyarbakır’daki bir öğrencinin Kayseri’ye, Ankara’ya, Gaziantep’e, Adana’ya nasıl gideceğini, hangi maliyetle gideceğini nasıl hesaplamazlar? Diyarbakır büyükşehir, bütün öğrencilerin sınava gireceği kadar okul ve bina var ama her nasılsa ÖSYM, Diyarbakır’daki öğrencilerin bir kısmını Diyarbakır dışında sınava girecek şekilde planlamış. Bunu kabul etmek mümkün değil. Büyük eziyettir, büyük maliyettir. Öğrencilerin moralini bozulmasına neden olabilecek bir söylemdir, bir durumdur aynı zamanda” diye konuştu.

Tanrıkulu, ÖSYM’ye çağrıda bulunarak, “Bundan derhal vazgeçilmelidir. ÖSYM nezdinde gerekli girişimleri yapacağım ama ÖSYM’nin Diyarbakırlı bu öğrencilere bu zulmü yaşatmaması lazım. Hem öğrencilerin motivasyonunu kıracak sınav bakımından hem de büyük maliyettir. Bu yoksulluk ve pahalılık içinde” dedi.

Kaynak: ANKA