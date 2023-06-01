ABB saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından vatandaşlar gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldı.

“Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar beklenmektedir” denilen açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipleriyle teyakkuz hâlinde olup; vatandaşlarımızın da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.

Belediye beklenen yağışa dair şu bilgileri paylaştı:

Başlama Zamanı: 01.06.2023 - Saat: 12.00

Bitiş Zamanı: 01.06.2023 - Saat: 19.00