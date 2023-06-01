Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza: Bazı seferler gerçekleştirilemiyor
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza meydana geldi. Bazı seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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