Tehlike kapıda, ihaleler bekliyor: Orman yangınlarına önlem almadılar!

Akdeniz’de hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla orman yangını sezonu mayıs ayı başında açılırken Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hâlâ yangınla mücadele hazırlıklarını tamamlamadı. Teknik araç ve insan gücü eksikliğinin hemen hemen her yangının felakete dönüşmesine neden olduğu bilinirken OGM, 100 dolayında yangın söndürme amaçlı hizmet ve mal alımının ihalesini Haziran ayı için planladı.

Global Forest Watch isimli tüm dünyadaki ormanları izleyen platformun, küresel ısınma nedeniyle orman yangınları sezonunun artık daha erken başlayıp daha uzun sürdüğü tespitine karşın OGM acele etmiyor.

İHALELER SEZON AÇILINCA

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Türkiye’de 2004’ten bu yana 600 bin hektardan büyük bir ormanlık alan ormancılık dışı faaliyete açıldı. Sadece 2021 yılında 139 bin 503 hektar büyüklüğünde ormanlık alan yangınlarda kaybedildi. Tüm bu yangınlar sonrası yönetimin orman yangınlarına karşı profesyonel personel yerine taşeron şirketlerin personeli ile çalışma tercihi tartışma konusu oldu. Uçak ve helikopter eksiklikleri de gündemden düşmedi. Buna karşın OGM, ihalelere çıkmada da acele etmiyor.

Ormanlık alanların yok olmasının yanı sıra can ve mal kayıplarının da yaşandığı Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 60’a yakın ilde yaşanan yangınların başlamaması, başlayanların da felakete dönüşmemesi için gereken hazırlıkların tamamlanmadığı bir kez daha görüldü. Orman Genel Müdürlüğü Haziran ayı boyunca 100’e yakın araç, işçilik, malzeme alımı için ihaleye çıktı.

Kamu İhale Kurumu bültenlerine yansıyan ilanlara göre, aralarında orman yangının en yoğun görüldüğü Muğla bölgesinin de bulunduğu çok sayıda bölge müdürlüğü yangınla mücadele amaçlı ihalelerini Haziran ayı boyunca sürdürecek. Aralarında günlerce yangın mücadelesi verilmek zorunda kalınan Antalya, Muğla gibi illerin de bulunduğu çok sayıda il ve ilçe bölge müdürlükleri işçilik, malzeme alımı, yangın havuzları yapımı ve araç kiralama ihaleleri yapacak.

İLK FİLO MÜJDESİ

Bu arada havadan müdahale konusundaki yetersizliği bilinen Orman Genel Müdürlüğü geçen ay 1 adet Sikorsky T70 tipi yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet keşif uçağı satın aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın gövdelerine ismini yazarak imzaladığı hava taşıtlarının hizmete sokulduğu törende Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, her yıl dev alanlarını yangınlarda yok eden Türkiye’nin ilk kez bir filosu olduğunun “müjde”sini verdi.