Meteoroloji Uyardı! Bol Yağışlı Günlere Hazır Olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kasım ayının ilk haftasında ülke genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyardı. Bugün hava açık ve ılık geçse de hafta ortasından itibaren yurdun batısından başlayarak yağışların tüm bölgelerde etkili olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kasım ayının ilk haftasının genel olarak ılıman ve sakin hava koşullarıyla geçeceğini duyurdu. Buna karşın uzmanlar, hafta ortasından itibaren ülke genelinde etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı bölgelerde hava parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile batı kesimlerde yer yer pus ve sis oluşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, kasım ayının başına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrettiğini bildirdi. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 Kasım Pazartesi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA:

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

İstanbul: 13°C / 19°C

Bursa: 9°C / 23°C

Çanakkale: 12°C / 20°C

Kırklareli: 9°C / 19°C

4 Kasım Salı

EGE:

Genel olarak parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu.

İzmir: 14°C / 24°C

Denizli: 14°C / 26°C

Afyonkarahisar: 8°C / 22°C

Manisa: 13°C / 25°C

5 Kasım Çarşamba

AKDENİZ:

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Antalya: 16°C / 27°C

Adana: 13°C / 31°C

Hatay: 13°C / 27°C

Isparta: 9°C / 23°C

İÇ ANADOLU:

Puslu ve yer yer sisli, az bulutlu hava hakim.

Ankara: 6°C / 19°C

Eskişehir: 6°C / 21°C

Konya: 8°C / 20°C

4 Kasım Perşembe

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sisli.

Zonguldak: 12°C / 20°C

Bolu: 4°C / 22°C

Sinop: 13°C / 22°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Samsun: 11°C / 20°C

Trabzon: 11°C / 19°C

Amasya: 7°C / 22°C

7 Kasım Cuma

DOĞU ANADOLU:

Açık ve güneşli, gece sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir.

Erzurum: 0°C / 14°C

Kars: -1°C / 14°C

Malatya: 5°C / 20°C

Van: 2°C / 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 10°C / 27°C

Diyarbakır: 7°C / 26°C

Mardin: 12°C / 24°C

Siirt: 10°C / 24°C

Kaynak: Haber Merkezi

