Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Coburlar köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, elindeki av tüfeğiyle kahvehaneye giren 42 yaşındaki Okan Özcan, içeride oturanlara rastgele ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, tüfekten çıkan saçmalar kahvehane sahibi ve akrabası Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti. Yaralılar, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Kasım Özcan ile Aydın Özbakı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Okan Özcan, bir süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polise teslim oldu. Jandarma ekiplerine teslim edilen Özcan’ın elindeki av tüfeğine de el konuldu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE EMEKLİ EDİLMİŞ

Yapılan incelemede, Okan Özcan’ın yaklaşık iki yıl önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği ortaya çıktı.

‘FUHUŞ ÇETESİ KURMUŞLAR’ İDDİASI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özcan’ın, ifadesinde “öldürdüğü iki kişinin fuhuş çetesi kurduğunu” öne sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia eden Özcan’ın sözleri, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Polislikten malulen emekli edilen Okan Özcan.

TÜFEĞİ AYNI GÜN İNTERNETTEN ALMIŞ

Yapılan araştırmada, cinayet şüphelisinin olayda kullandığı av tüfeğini aynı gün internet üzerinden 10 bin lira karşılığında satın aldığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen Özcan’ın, “Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım” ifadelerini kullandığı görüldü. Ayrıca Özcan’ın, olaydan hemen önce annesiyle yaptığı konuşmayı gizlice kaydedip paylaştığı da tespit edildi.