Meteoroloji Tarih Verdi! İstanbul İçin Kar Vakti! Herkes Buz Kesecek

Meteorolojinin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul’da sağanak yağış ve şiddetli fırtına dün etkisini göstermişti. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bir uyarı daha yaptı.

CUMARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteorolojinin yeni uyarısında İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı belirtildi. Soğuk havanın etkisiyle cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN AZALACAK

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşeceğini bildirildi.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş, Antalya ve Bitlis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 10; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 14 derece olacak.

Kaynak: ANKA