Yer Altında Direniş 48 Saati Aştı: 25 Kişilik Kontrol Ekibi Madene Girdi!

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali’nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yer altına inerek 20 Kasım'da başlattığı eylem sürüyor.

25 KİŞİLİK KONTROL GRUBU MADENE İNDİ

Yaklaşık 25 kişiden oluşan bir kontrol ekibi, bu sabah işçilerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi. Kontrol grubu, eylemin 48 saati geride bırakması sebebiyle hem madenin fiziki durumunu hem de yer altındaki işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere görevlendirildi. Kontrol gurubunda sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri bulunuyor.

İŞÇİ AİLELERİ DE EYLEMDE

Hava sıcaklığının gece 5 derecenin altına düştüğü ve yağmurun etkili olduğu zor koşullarda, yer üstünde kalan işçiler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor ve yer altındaki arkadaşlarına desteklerini sürdürüyor. İşçilerin aileleri de direnişe katılarak dayanışmayı güçlendirdi. Eşler, çocuklar ve yakınlar, alanda bir araya gelerek hem moral desteği sağlıyor hem de taleplerin arkasında olduklarını vurguluyor.

SİYASİLERDEN İŞÇİLERE DESTEK ZİYARETLERİ

Eyleme siyasilerden de destek geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emek Partisi’nden (EMEP) Sevda Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve birçok siyasi isim, maden sahasına gelerek madencilerin mücadelesine desteklerini iletti.

Bu dayanışma mesajlarının işçilerinin moralini yükselttiği öğrenilirken, direnişin kamuoyunda duyulmasına da katkı sağladığı ifade edildi.

Madenciler, varlı satışı kararının iptal edilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Kaynak: ANKA