AKP'li Belediye Başkanı ile İlçe Başkanı Kaza Yaptı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek otomobiliyle kaza yaptı. Çiçek ile araçta bulunan AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı'daki hemzemin geçit üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Dazkırı'dan Afyonkarahisar'a giden Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Bariyere çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek ile beraberindeki Dazkırı AKP İlçe Başkanı Cahit Gürten kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: DHA
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