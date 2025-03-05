Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Rüzgar ve Toz Fena Vuracak

Meteoroloji 5 Mart Çarşamba hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülke genlinde sıcakların artması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli fırtına ve toz taşınımına karşı ise uyarılarda bulundu. İşte 5 Mart 2025 Çarşamba hava durumu tahmini...

Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Rüzgar ve Toz Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor.

Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Rüzgar ve Toz Fena Vuracak - Resim : 1

Rüzgar, kuzey yönlerden esecek ve özellikle Çanakkale çevresinde saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli şekilde, Doğu Akdeniz’in doğusunda ise saatte 40-60 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olacak. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de ise toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde sıcaklıklar yükselişini sürdürecek ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgar, güneydoğu bölgelerde güney ve doğu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette hissedilecek. Çanakkale çevresinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.

Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Rüzgar ve Toz Fena Vuracak - Resim : 2

FIRTINA

Çanakkale ve çevresinde kuvvetli rüzgar, Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalara ve olası çatı uçmalarına karşı dikkatli olunmalı.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde son kar yağışlarının etkisiyle çığ riski artmış durumda. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebileceğinden sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

TOZ TAŞINIMI

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Solunum yolları rahatsızlığı olan vatandaşların önlem alması öneriliyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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