Zincirleme Kazada 3 Kişi Yaralandı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Batı Çevre Yolu Kayseri istikametinde, 46 KB 106 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Ardından, aynı yönden gelen 46 NV 233 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve 31 ACG 558 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Batı Çevre Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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