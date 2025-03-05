Down Sendromlu Genci Hayattan Kopardılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, cami önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yerden seken kurşun 19 yaşındaki down sendromlu bir gencin ölümüne neden oldu. Olay, akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi’ndeki Özcanlar Camii önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.P. ve S.Ö., cami önünde M.C.U. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

KURŞUN KALBİNE GELDİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.C.U., yanındaki tabancayla C.P. ve S.Ö.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, cami önünde bulunan 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A.'nın kalbine isabet etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olduğu için özel bir hastaneye sevk edilen M.N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek cinayet şüphelisi M.C.U.’yu Kızılpınar’da bir merada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.N.A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA