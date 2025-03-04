Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların, Muğla, Antalya’nın batısı, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğu ilçelerinde etkili olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Artvin’in iç bölgelerinde yağmurun zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Ülkenin güneydoğusunda toz taşınımı yaşanabileceği belirtilirken, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Kuzey ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden, güneydoğuda ise güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak, Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) esebileceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Özellikle Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Son günlerdeki yoğun kar yağışı sebebiyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor. Kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli bölgelerde dikkatli olunmalı. Ayrıca, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebileceğinden vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinin düşmesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi