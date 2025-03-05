Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya Geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi