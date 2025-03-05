İşçilerin Kavgasında Dehşet: 14 Kurşunla Ağır Yaralandı!

Gaziantep'te işçilerin kavgasında vahşet yaşandı. Bir işçi 14 kurşunla yaralanırken vuran saldırgan kaçtı. Olay sonrası kaçan saldırgan Kahramanmaraş'ta yakalandı.

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İşçilerin Kavgasında Dehşet: 14 Kurşunla Ağır Yaralandı!

Gaziantep'te bir inşaatın şantiyesinde dehşet anları yaşandı. 42 yaşındaki E.A. ile 43 yaşındaki A.G. alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesi'ndeki şantiyede yaşanan tartışma korkunç bir kavgaya dönüştü. A.G. yanındaki silahı çıkardı ve E.A.'ya ateş etmeye başladı. Vücuduna 14 mermi isabet eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

A.G. ise olay yerinden hızla kaçtı. A.G. ekiplerin çalışması sonucu Kahramanmaraş'ta kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşçilerin Kavgasında Dehşet: 14 Kurşunla Ağır Yaralandı! - Resim : 1

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Kaynak: İHA

Etiketler
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