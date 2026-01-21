Mesai Çıkışı Çilesi... İstanbul'da Trafik Kilitlendi

İstanbul’da mesai bitimiyle birlikte ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’ı gördü, köprü ve otoyollarda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da haftanın üçüncü iş günü mesai bitimiyle birlikte trafik adeta kilitlendi. Ana arterler, caddeler ve bağlantı yollarında yoğunluk kent genelinde yüzde 85’e ulaştı. Avrupa ve Anadolu yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 80, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

AVRUPA YAKASI

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nda ise 5. Levent, Hasdal ve Seyrantepe kesimlerinde yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar sürdü. Sahil yolunda Karaköy–Beşiktaş hattı ile Barbaros Bulvarı’nda da trafik ağır seyretti.

ANADOLU YAKASI

D-100 kara yolunda Ataşehir–Kartal arasında trafik yer yer artarken, Caddebostan Sahili’nden Maltepe’ye kadar yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında trafik sıkıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğunluk Ümraniye’den, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise Kadıköy’den itibaren başladı. E-80 otoyolunda Sancaktepe–Sultanbeyli hattında, Şile Otoyolu’nda ise Ümraniye–Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözlendi. Öte yandan, kent genelinde toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkış saatlerinde İstanbul trafiği sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: AA

