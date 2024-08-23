Mersin'deki Orman Yangınına İki Tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta, 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla gözaltına alınan iki kişi suçlarını itiraf etti. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'deki Orman Yangınına İki Tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangınlara ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

JANDARMADA İTİRAF ETTİLER

Yangın bölgelerinden motosikletle geçen iki kişiyi tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı. Jandarmaya götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne personelleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.

İzmir Bergama'daki Orman Yangını Kontrol Altındaİzmir Bergama'daki Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mersin Orman yangınları
Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Reha Muhtar'dan Güzel Haber! İşte Reha Muhtar'ın Son Durumu
Burs Vaadiyle Dolandırıcılığa 2 Tutuklama Burs Vaadiyle Dolandırıcılığa 2 Tutuklama
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis