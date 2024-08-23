İzmir Bergama'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi müdahaleye başladı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Korkutan alevler yaklaşık iki saatin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA