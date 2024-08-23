Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti: Tarlalar Kiraya Verilecek... Tapusu Olanlar Yaşadı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiralamaya ilişkin adımının detayları ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik'e göre, üst üste işlenmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiraya verilecek. Kiralamalarda arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartı söz konusu olacak. Tarım arazileri bakanlıkça sezonluk olarak kiralanacak.

ÖNCELİK KİMLERİN OLACAK?

Kiraya verilecek arazilerin tespiti ise il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılacak. Sabah'ın haberine göre, komisyonlar kontrollerinin tamamlanmasının ardından ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp ekonomik tarımsal üretim yapılacağı tespit edilen parseller belirlenecek.

Öncelik 2024 ve 2025 üretim yıllarına ait işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi olacak. İlk kiralamaların ise 2025'in son çeyreğinde başlayacağı tahmin ediliyor. Kiralamaya uygun olan tarım arazilerini kiralamak isteyenler tarım arazisi kiralama talep formunu eksiz dolduracak. Sonrasında ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak.

DESTEK ÖDEMELERİNDEN DE FAYDALANACAKLAR

Kiralamada öncelik araziye yakın ikamet edenlerin olacak. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ise öncelikli gruplar arasında yer alacak. Kiralanan tarım arazileri bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek. Tarım arazisi kiralayanlar bakanlığın tarımsal destek ödemelerinden de yararlanacak.

Eğer arazi malikleri ya da hak sahiplerine ulaşılamazsa kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta işletilecek. Eğer kiracı araziyi yönetmeliğe aykırı kullanırsa arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda kiralamalara teklif veremeyecek.