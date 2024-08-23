İstanbul'da Bitişik İki Dükkana Silahlı Saldırı! Canını Son Anda Kurtardı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bitişik iki dükkana silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adam kendini yere atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA