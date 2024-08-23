İstanbul'da Bitişik İki Dükkana Silahlı Saldırı! Canını Son Anda Kurtardı

İstanbul Avcılar’da kuyumcu ve bir telefoncu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarken, bir kişi yaralanmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da Bitişik İki Dükkana Silahlı Saldırı! Canını Son Anda Kurtardı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bitişik iki dükkana silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adam kendini yere atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da Magandalar Terör Estiriyor! Kafeye Kurşun Yağdırdılar: Yaralılar Varİstanbul'da Magandalar Terör Estiriyor! Kafeye Kurşun Yağdırdılar: Yaralılar VarGüncel

Çeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında ÖldürüldüÇeteler İstanbul’da Kol Geziyor! 5 Yaşındaki Çocuğunun Yanında ÖldürüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Avcılar
Şişli'de Feci Kaza! Fren Yerine Gaza Bastı, Araç Takla Attı Şişli'de Feci Kaza! Fren Yerine Gaza Bastı, Araç Takla Attı
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti: Tarlalar Kiraya Verilecek... Tapusu Olanlar Yaşadı Tarlalar Kiraya Verilecek... Tapusu Olanlar Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Tüm Zamanların Rekoru! Doların Ateşi Düşmüyor Tüm Zamanların Rekoru!
‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi: İşte AKP Kulislerindeki Son Bilgiler ‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi