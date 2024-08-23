Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Reha Muhtar'dan Güzel Haber!

Geçirdiği ev kazasının ardından yoğun bakıma alınan Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı. Uğur Dündar, beyin kanaması duran Muhtar'ın hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

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Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Reha Muhtar'dan Güzel Haber!

Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilerek birkaç gündür yoğun bakımdaki tedavisine devam ediyordu. Uğur Dündar, ağır yaralanan ve bilinci kapanan meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumunu takip ettiğini söylemişti.

Bugün Reha Muhtar'ın durumuyla ilgili güncel bir açıklamada bulunan Uğur Dündar, meslektaşının hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

'ZAMAN ALSA DA SAĞLIĞINA KAVUŞACAK'

Dündar, ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda...Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun..."

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