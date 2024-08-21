Reha Muhtar'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: Yoğun Bakımdan Çıkacak mı?

Uğur Dündar, evinde kaza geçirip ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Dündar, Muhtar'ın Deniz Uğur'dan olan ve Uğur'un "kaçırıldığını iddia ettiği" oğlu Poyraz hakkında da konuştu.

Reha Muhtar'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: Yoğun Bakımdan Çıkacak mı?

Bir önceki gece İstanbul'daki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilmişti. Muhtar'ın sağlık durumu merak konusu olurken, Uğur Dündar, bilinci kapanan meslektaşının durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'AYRINTILI TETKİKLER YAPILACAK'

Uğur Dündar, Deniz Uğur'un "Oğlumu kaçırdılar" şeklinde bir iddiada bulunduğu Poyraz Muhtar'dan da bahsederek şunları söyledi:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."

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