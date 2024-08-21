Samsun'da Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını Bıçakladı
Samsun'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğunu kadını kollarından bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli erkek gözaltına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinden Samsun'a gelen Gökhan E., saat 03.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'nin Halim Kadı Sokak'taki evine gitti.
Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile Gökhan E., eşini bıçakla kollarından yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kollarında yüzeysel kesi oluşan Özge E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu.
KAÇARKEN YAKALANDI
Şüpheli yaya olarak kaçarken gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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