Samsun'da Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını Bıçakladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Samsun'a gelen Gökhan E., saat 03.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'nin Halim Kadı Sokak'taki evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile Gökhan E., eşini bıçakla kollarından yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kollarında yüzeysel kesi oluşan Özge E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDI

Şüpheli yaya olarak kaçarken gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA