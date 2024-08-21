İstanbul Sarıyer'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, inceleme başlatıldı.

İstanbul Sarıyer'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Sarıyer TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey yolu istikameti köprü çıkışında dün saat 04.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli sürücü seyir halindeyken otomobili arıza yapınca orta şeritte durdu. Trafikte seyir halindeki Z.Y. isimli sürücü ise arıza nedeniyle duran araca arkadan çarptı. O esnada arızalanan aracını otomobilden inerek kontrol eden M.A. çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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