81 Yaşındaki Kayıp Kadın Bulundu

Osmaneli'de dün sabah saatlerinde kaybolan yaşlı kadın ekiplerce bulundu.

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81 Yaşındaki Kayıp Kadın Bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan yaşlı kadın ekiplerce bulundu.
Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan köyünde dün sabah saatlerinde 81 yaşındaki E.Ş.A. isimli kadının kaybolduğu belirtildi.

Yaşlı kadın için jandarma başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri de eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 81 yaşındaki E.Ş.A. isimli kadın bulundu ve ailesini teslim edildi.

Kaynak: İHA

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