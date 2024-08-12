Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 hektarlık bir alının zarar gördüğü bildirildi.

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Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 3 hektarlık orman zarar gördü.Mersin'de Orman Yangını - Resim : 1

Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti.

Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildiMersin'de Orman Yangını - Resim : 2

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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