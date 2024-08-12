Mersin'de Orman Yangını
Mersin'in Bozyazı ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 hektarlık bir alının zarar gördüğü bildirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 3 hektarlık orman zarar gördü.
Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti.
Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi
Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.