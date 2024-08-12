Şoför Uykusu Asfaltta, Hız Sınırları Hileli: Bunlar Otobüs Kazası Değil Cinayet!

Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından şoförlerin çalışma koşulları gündeme geldi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Alpay Lök, asfaltın üzerinde şoförün uyuduğu yeri gösteren fotoğrafı paylaştı. Lök, şoförlerin uyku sorununun yanında, otobüslerin hız sınırlarıyla da oynandığını söyledi.

Son Güncelleme:
Şoför Uykusu Asfaltta, Hız Sınırları Hileli: Bunlar Otobüs Kazası Değil Cinayet!

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası gündemden düşmezken, otobüs şoförlerinin sık sık uyuyakalması ve bunun nedenleri de tartışma konusu oldu. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Alpay Lök, bu konuyla ilgili bir fotoğraf paylaştı..

Lök'ün paylaştığı fotoğrafta, İstanbul'daki bir sanayi sitesinde yere serilmiş bir karton parçası, üzerinde yastıklar, bir battaniye ve hemen yanında çöpler görülüyor. Bu sürücü, ancak otobüsü muayaneye getirdiğinde uyuma imkanı buluyor.

Şoför Uykusu Asfaltta, Hız Sınırları Hileli: Bunlar Otobüs Kazası Değil Cinayet! - Resim : 1

ŞOFÖRLERİN UYKU SORUNU

Lök, bu kareyi İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'ndeki dükkanın önünde çektiğini söylerken, otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu bildiğini ancak böylesini ilk kez gördüğüne dikkat çekiyor.

NTV'de yer alan habere göre; şoförlerden birine nerede uyuduğunu sorduğu söyleyen Lök, kendisine kabindeki bagajın gösterildiğini, nerede uyanıyorsun diye sorduğunda ise "Motor sesi durduğunda" yanıtını aldığını söyledi.

'HIZ SINIRLAYICI DEVREYE GİRMELİ'

Sorunun sadece uyku saatleri olmadığını söyleyen Lök, otobüslerdeki hız sınırlarına da değindi.

Araçların fabrika çıkışı hız sınırlarıyla oynandığı söyleyen Lök, "Fabrika diyor ki ben bu aracı 100 kilometreye göre ürettim diyor, bunun lastikleri de 100 kilometre hıza göre ayarlı diyor frenleri de 100 kilometre hıza göre ayarlı diyor. Yarın devreye alsınlar bakın hız sınırlayıcıları bakın göreceksiniz kazalarda ciddi azalmalar olacak" diyerek kazalardaki hız faktörüne dikkat çekiyor.

Lök, bu tarz kazalarda tek sorumlu olarak görülmemesi gerektiğini söylerken kurumların da denetiminin önemli olduğunu belirtiyor.

Ankara'da Katliam Gibi Kaza: Ölüme Yolculuk İşte Böyle BaşladıAnkara'da Katliam Gibi Kaza: Ölüme Yolculuk İşte Böyle BaşladıGüncel
Son Güncelleme:
Kapadokya Havalimanı'na Yolcu Akını Kapadokya Havalimanı'na Yolcu Akını
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Niğde ve Ankara'dan Sonra Bir Katliam İddiası Daha: Edirne'de Köpekleri Öldürüp Çöplüğe Attılar! Köpekleri Öldürüp Çuvallarla Çöplüğe Attılar!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!' 'Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren... İkinci Elde Yeni Dönem Başlıyor
Kandilli İlk Verileri Paylaştı: Kahramanmaraş'ta Deprem Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı