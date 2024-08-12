Şoför Uykusu Asfaltta, Hız Sınırları Hileli: Bunlar Otobüs Kazası Değil Cinayet!

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası gündemden düşmezken, otobüs şoförlerinin sık sık uyuyakalması ve bunun nedenleri de tartışma konusu oldu. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Alpay Lök, bu konuyla ilgili bir fotoğraf paylaştı..

Lök'ün paylaştığı fotoğrafta, İstanbul'daki bir sanayi sitesinde yere serilmiş bir karton parçası, üzerinde yastıklar, bir battaniye ve hemen yanında çöpler görülüyor. Bu sürücü, ancak otobüsü muayaneye getirdiğinde uyuma imkanı buluyor.

ŞOFÖRLERİN UYKU SORUNU

Lök, bu kareyi İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'ndeki dükkanın önünde çektiğini söylerken, otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu bildiğini ancak böylesini ilk kez gördüğüne dikkat çekiyor.

NTV'de yer alan habere göre; şoförlerden birine nerede uyuduğunu sorduğu söyleyen Lök, kendisine kabindeki bagajın gösterildiğini, nerede uyanıyorsun diye sorduğunda ise "Motor sesi durduğunda" yanıtını aldığını söyledi.

'HIZ SINIRLAYICI DEVREYE GİRMELİ'

Sorunun sadece uyku saatleri olmadığını söyleyen Lök, otobüslerdeki hız sınırlarına da değindi.

Araçların fabrika çıkışı hız sınırlarıyla oynandığı söyleyen Lök, "Fabrika diyor ki ben bu aracı 100 kilometreye göre ürettim diyor, bunun lastikleri de 100 kilometre hıza göre ayarlı diyor frenleri de 100 kilometre hıza göre ayarlı diyor. Yarın devreye alsınlar bakın hız sınırlayıcıları bakın göreceksiniz kazalarda ciddi azalmalar olacak" diyerek kazalardaki hız faktörüne dikkat çekiyor.

Lök, bu tarz kazalarda tek sorumlu olarak görülmemesi gerektiğini söylerken kurumların da denetiminin önemli olduğunu belirtiyor.