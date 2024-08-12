Niğde ve Ankara'dan Sonra Bir Katliam İddiası Daha: Edirne'de Köpekleri Öldürüp Çöplüğe Attılar!

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ yapılmasını öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı belediyelerin köpekleri 'uyutma' adı altında öldürmeye başladığı iddia edildi.

NİĞDE VE ANKARA'DAN SONRA EDİRNE...

Önce Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulundu, ardından benzer bir olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Yasadan önce Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevine getirilen yavru ve çoğunluğu küçük ırk köpeklerden bazılarının da enjeksiyon yöntemiyle öldürmeye başlandığı iddia edildi. Avukatlar, Veteriner İşleri Müdürü T.B.’nin talimatıyla ötanazi uygulanan köpeklerin Niğde’nin Niğkum bölgesindeki hayvan mezarlığına topluca gömüldüğü görüntülere ulaştıklarını iddia etti.

Niğde Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur." ifadelerine yer verildi.

Niğde'de tepki çeken köpek ölümlerinin ardından Ankara'nın Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı. Ortaya çıkan görüntüler, Türkiye'de infiale neden oldu.

EDİRNE'DE YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Niğde ve Ankara'daki dehşete düşüren görüntülerin ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de benzer bir köpek katliamı yapıldığı öne sürüldü. Çok sayıda köpeğin öldürüldükten sonra çuvallara konularak Uzunköprü çöplüğüne atıldığı iddia ediliyor. Bir vatandaşın çektiği videoda çok sayıda ölü köpeğin poşetler içerisindeki cansız bedenleri yer alıyor.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 adet köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz” denildi.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, belediyenin avukatı aracıyla suç duyurusunda bulundu.

Sokak hayvanlarının vahşice katledilmesini şiddetle kınadıklarını söyleyen Martin, "Çöplük alanına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan, kimliği belirsiz kişilerce katledilen sokak hayvanlarıyla alakalı sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamdan koparılmasını şiddetle kınıyoruz. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu süreçten sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı da kamuoyuna belirtmek istiyorum" dedi.