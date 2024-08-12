Kapadokya Havalimanı'na Yolcu Akını

Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı, yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet verdi.

Kapadokya Havalimanı'na Yolcu Akını

Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Kapadokya Havalimanı'nda 8 bin 964 uçak iniş kalkış yaptı, 398 bin 187 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 22 ton olarak gerçekleşti.

Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı.

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