Kapadokya Havalimanı'na Yolcu Akını
Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı, yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet verdi.
Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet sunuldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Kapadokya Havalimanı'nda 8 bin 964 uçak iniş kalkış yaptı, 398 bin 187 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 22 ton olarak gerçekleşti.
Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı.