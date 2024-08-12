Ankara-Şam Hattında Yeni Dönem Mesajı

Türkiye ve Suriye arasında normalleşme tartışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Güler, açıklamasında, "Türkiye ve Suriye, uygun koşullar oluştuğu takdirde ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler açıklamasında, daha önce Moskova’da olduğu gibi farklı yerlerde yeni görüşmelerin yapılabileceğinin altını çizdiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir.

Türkiye Suriye'den çekilme konusunda koordinasyonu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir.”

F-35 PROGRAMINA DÖNÜLECEK Mİ?

ABD’den F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımlarının planlandığı gibi sürdüğünü aktaran Bakan Güler, F-35 programı için ise şöyle konuştu:

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediği konusunda Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi, ancak görüşmeler sürüyor.