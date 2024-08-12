Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan 2 kişi yaralandı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi’nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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