Çalınan Motosiklet 10 Yıl Sonra Bulundu

Aydın'da 2014 yılında çalınan bisiklet 10 yıl sonra bulundu. Sulama Birliği’ne ait olduğu tespit edilen motosiklet İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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Çalınan Motosiklet 10 Yıl Sonra Bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince devriye esnasında bulunan plakasız motosikletin 2014 yılında İncirliova’dan çalındığı tespit edilirken, jandarma ekiplerinden kaçamayan hırsızlık şüphelisi ise kıskıvrak yakaladı.

Olay, Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi Sırçanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye esnasında arazi içerisinde plakasız bir adet motosiklet buldu. Şüphe üzerine yapılan sorgu ve araştırma sonucu motosikletin Sulama Birliği’ne ait olduğu ve motosikletin 23 Ağustos 2014 tarihinde İncirliova’dan çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu çalıntı motosikleti S.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipleri şüpheli şahsı aynı gün Bozköy Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli şahıs ve çalıntı kaydı bulunan motosiklet, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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