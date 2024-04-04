Mersin'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından katledildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Mersin'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından katledildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede oğlunun bıçakladığı ve silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Tarsus Devlet Hastanesinin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Selma Çiftçi (61), henüz bilinmeyen nedenle kendisine refakat eden oğlu Murat A. (33) tarafından bıçaklandı.

Zanlının bıçakladıktan sonra tabancayla ateş ettiği Çiftçi, yaşamını yitirdi.

Silah sesini duyan hastanedeki güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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