YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van açıklaması: Karar bugün yazılacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Van ile ilgili kararın bugün yazılacağını açıkladı. Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazların da bugün değerlendirileceğini bildirdi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'den Van açıklaması: Karar bugün yazılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nin sonuçlarına yapılan itirazların bugün görüşüleceğini açıkladı. Yener, Van ile ilgili de konuştu.

Van seçimleri ilgili verilen son kararla ilgili de konuşan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Van İl Seçim Kurulu, büyük bir oy farkıyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması gerekçesiyle, AKP’nin adayı Abdulahat Arvaz’ı belediye başkanı olarak belirlemişti.

YSK ise DEM Parti’nin itirazını görüşmüş ve oy çokluğu ile İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmış ve mazbatanın Zeydan’a verilmesine karar vermişti.

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