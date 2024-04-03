Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu kutlama

Van'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını iptal etmesi ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutlandı.

Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu kutlama

YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını onayladı. Bu kararın ardından DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutlamalar gerçekleşti.

DEM Parti taraftarları, Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP adayına vermesinin ardından Van İl Başkanlığı binası önünde toplanmıştı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile diğer siyasi parti heyetleri ve STK temsilcileri de karara karşı çıkarak il başkanlığına gelerek desteklerini belirtmişlerdi.

YSK'nın akşam saatlerinde yaptığı toplantı sonucunda, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı. Bu kararın duyulmasının ardından il başkanlığı binası önündeki yurttaşlar, Zeydan'a mazbatasının verilmesini kutladı.

Erdoğan, terörle mücadelede 'istikrar' mesajı verdi Erdoğan, terörle mücadelede 'istikrar' mesajı verdi
Kayseri'de, 'mühürsüz torba' seçmenleri tekrar sandığa götürecek Kayseri'de, 'mühürsüz torba' seçmenleri tekrar sandığa götürecek
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Resmi duyuru geldi; Kanal D'nin sevilen dizisinin final tuşuna basıldı Resmi duyuru geldi; Kanal D'nin sevilen dizisinin final tuşuna basıldı
ÇOK OKUNANLAR
Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor: Balın içine çörek otu karıştırıp yiyenler o problemlerden kurtuluyor. Bal ve çörek otu karışımı neye iyi gelir? Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor
Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda
AYM'den belediyeler için flaş karar AYM'den belediyeler için flaş karar
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih