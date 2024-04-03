Van'da YSK'nın Abdullah Zeydan kararı ardından coşkulu kutlama

YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını onayladı. Bu kararın ardından DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutlamalar gerçekleşti.

DEM Parti taraftarları, Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP adayına vermesinin ardından Van İl Başkanlığı binası önünde toplanmıştı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile diğer siyasi parti heyetleri ve STK temsilcileri de karara karşı çıkarak il başkanlığına gelerek desteklerini belirtmişlerdi.

YSK'nın akşam saatlerinde yaptığı toplantı sonucunda, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı. Bu kararın duyulmasının ardından il başkanlığı binası önündeki yurttaşlar, Zeydan'a mazbatasının verilmesini kutladı.